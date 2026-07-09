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11:18 (UTC+5), 09 Июля 2026

В Башкирии врачи спасли малышку с острым гангренозным аппендицитом

Оперативные действия врачей Чекмагушевской ЦРБ помогли спасти маленькую девочку.

Фото: пресс-служба минздрава РБ | Мах
Ксения Калинина
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Пациентка поступила в больницу с жалобами на сильные боли в животе. Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, в ходе комплексной диагностики врачи выявили острый гангренозный аппендицит, осложнённый разлитым перитонитом. Ситуация сама по себе была жизнеугрожающей, к тому же клиническая картина была атипичной из‑за необычного расположения червеобразного отростка. Это затрудняло диагностику и повышало риски.

Врачи, понимая, что время — здесь один из решающих факторов, приняли решение срочно оперировать. Лапароскопическим методом выполнена аппендэктомия. Проведены санация и дренирование брюшной полости.

После операции, учитывая тяжесть состояния и высокую вероятность септических осложнений, было принято решение задействовать санитарную авиацию. Бригада медиков оперативно доставила ребёнка в Республиканскую детскую клиническую больницу, где девочка продолжила лечение. Сейчас малышка уже выписана из больницы.

Ранее Башинформ информировал о том, как бригада скорой помощи «разрулила» массовую потасовку в центре Уфы.

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