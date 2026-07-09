В Башкирии врачи спасли малышку с острым гангренозным аппендицитом

Пациентка поступила в больницу с жалобами на сильные боли в животе. Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, в ходе комплексной диагностики врачи выявили острый гангренозный аппендицит, осложнённый разлитым перитонитом. Ситуация сама по себе была жизнеугрожающей, к тому же клиническая картина была атипичной из‑за необычного расположения червеобразного отростка. Это затрудняло диагностику и повышало риски.
Врачи, понимая, что время — здесь один из решающих факторов, приняли решение срочно оперировать. Лапароскопическим методом выполнена аппендэктомия. Проведены санация и дренирование брюшной полости.
После операции, учитывая тяжесть состояния и высокую вероятность септических осложнений, было принято решение задействовать санитарную авиацию. Бригада медиков оперативно доставила ребёнка в Республиканскую детскую клиническую больницу, где девочка продолжила лечение. Сейчас малышка уже выписана из больницы.
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