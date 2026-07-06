Как бригада скорой помощи «разрулила» массовую потасовку в центре Уфы

Возле ресторана быстрого питания на улице Ленина в Уфе в прошедшие выходные мужчины устроили массовую драку. Как пояснит позже в полиции один из участников разборки, у него и его друзей произошел конфликт с ранее незнакомой компанией из-за незнакомой девушки — ссора переросла в потасовку. Уфимцы так «увлеклись», что, размахивая кулаками, оказались на проезжей части, чем привлекли внимание проезжавшей мимо машины скорой помощи. Медики, не раздумывая, вмешались в конфликт и «разрулили» его. В беседе с журналистом «Башинформа» 27-летний врач Азат Муртазин рассказал подробности случившегося.

«Двигались через „Гостиный двор“. Уже подъезжали к светофору, когда увидели группу людей, которые внезапно начали выяснять отношения. Мы обязаны реагировать на чрезвычайные ситуации, поэтому сразу включили спецсигналы, вышли из машины и постарались оценить обстановку. Оказалось, одному из участников драки разбили голову бутылкой, а также брызнули в лицо перцовым баллончиком», — сообщил Азат Муртазин.

Медработники понимали, что, с одной стороны, покидать машину посреди толпы агрессивных людей рискованно, с другой стороны, нужно спасать человека.

«Честно говоря, адреналин отключает страх. Ты просто действуешь автоматически, потому что понимаешь, что твоя обязанность — спасать жизнь. Тем более, рядом были мои коллеги, и мы могли рассчитывать друг на друга» — заявил врач.

Тем не менее, когда на дороге появилась «скорая», да еще с включенными спецсигналами, это сразу же охладило пыл дерущихся. Медики на месте оказали помощь пострадавшему: от госпитализации он отказался. Прибывшие полицейские установили участников драки и доставили в отдел троих жителей Уфы. По факту потасовки завели уголовное дело по статье «хулиганство».

С Азатом Муртазиным, который закончил ординатуру и сейчас работает в составе бригады скорой помощи, в машине находились молодой медбрат Руслан Ильясов — студент второго курса медвуза, и 25-летний водитель Даниял Ахметов, который параллельно учится в вузе, но не по линии медицины.

«Наши коллеги, узнав об инциденте, отнеслись к этому спокойно. Все привыкли, что наша работа связана с постоянными стрессами и неожиданностями. Хотя, признаться, лично я впервые оказался в начале происшествия, а не в конце, — поделился медик. — Мы просто выполнили свою работу. Любой медицинский работник поступил бы точно так же. Главное, что нам удалось предотвратить худшие последствия».

Сотрудники «скорой» считают, что их поступок «стандартный», а вот как интернет-пользователи отреагировали на случившееся в соцсетях: «Врачи — красавчики!!!», «Врачи — молодцы, не побоялись разнять дерущихся», «Водитель „скорой“ вообще красавчик», «Скорые» часто выезжают на такие вызовы, мало ли что может произойти. Дай Бог здоровья всем медикам за их работу».