На участников драки в центре Уфы завели уголовное дело

По данным пресс-службы МВД по РБ, сообщение о драке возле ресторана быстрого питания на улице Ленина поступило в дежурную часть 4 июля около 2.30. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что на проезжей части происходит драка между несколькими мужчинами.
Сотрудники уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции троих жителей Уфы. Опрошенный участник пояснил, что у него и его друзей произошел конфликт с ранее незнакомой компанией из-за незнакомой девушки: произошла ссора, переросшая в драку.
Троих участников задержали в административном порядке по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников конфликта. Расследование уголовного дела продолжается.
Стоит отметить, что разогнать дерущихся помогли сотрудники скорой помощи. Спецмашина находилась на светофоре, когда началась потасовка: со спецсигналом она совершила разворот и, таким образом, «разделила» участников конфликта.
Ранее в Уфе из торгового центра эвакуировали 300 человек.
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