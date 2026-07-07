В Башкирии разобрали фейк о «критическом дефиците врачей»

В соцсетях и телеграм-каналах распространилась информация о том, что Башкортостан якобы признали регионом с критическим дефицитом врачей и высокой заболеваемостью. Авторы связали это с нехваткой медицинских кадров в поликлиниках. Однако данные утверждения не соответствуют действительности.

Как сообщает «Фактчекинг по-башкирски» в MAX, в публикации речь идет о показателях первичной заболеваемости, которые не отражают общее количество людей с хроническими заболеваниями. Цифры могут превышать среднероссийский уровень в том числе благодаря более активному выявлению заболеваний во время диспансеризации. В Башкирии доля жителей, прошедших диспансеризацию, выше, чем в среднем по стране, поэтому и выявляемость заболеваний может быть выше.

Утверждение о «критическом дефиците врачей» также не подтверждается статистикой. Анализ основывался на данных за 2024 год, согласно которым обеспеченность врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в республике составила 21,33 врача на 10 тысяч населения. Среднероссийский показатель — 21,43 врача на 10 тысяч человек. Таким образом, разница составляет всего 0,1 врача на 10 тысяч населения, что не позволяет говорить об острой нехватке специалистов.

Кроме того, в 2025 году обеспеченность врачами в республике продолжила расти. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 1,69%.

«Башкортостан — флагманская площадка по внедрению передовых решений в здравоохранении. Ключевой фокус — перестройка поликлиник через стандартизацию и цифровизацию. Регион реализует проект по повышению эффективности первичной помощи до 2030 года совместно с нашим институтом. В результате республика вошла в топ-10 регионов РФ по удовлетворённости населения (6-е место, показатель >70%)», — прокомментировала директор ЦНИИОИЗ минздрава РФ Ольга Кобякова.