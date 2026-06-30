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17:24 (UTC+5), 30 Июня 2026

В Башкирии распространили фейк о создании центров комплектования войск

Башкирия подверглась информационной атаке. Неизвестные использовали видео Главы РБ и бренд «Башинформа».

Фото: Рафаэль Хакимов | скриншот из соцсетей
Инсаф Хужабирганов

В Башкирии распространили фейковую новость о создании центров комплектования войск. В одном из телеграм-каналов опубликовали видеоролик, в котором якобы Глава Башкирии Радий Хабиров сообщает о создании в каждом районе республики «территориальных центров комплектации войск» и усилении мобилизационной работы. Данные публикации не соответствуют действительности, предупреждает канал «Фактчекинг по-башкирски».

За основу ролика взято реальное видео, опубликованное на странице Радия Хабирова 29 июля 2023 года. Тогда Глава республики находился в ДНР, где встретился с бойцами первого башкирского добровольческого батальона имени Миннигали Шаймуратова.

В фейковом ролике поверх оригинальной видеозаписи наложен ИИ-голос. Подделку распознать не составляет труда, голос на видео заметно отличается от настоящего голоса Радия Хабирова, интонации звучат неестественно, а движения губ не совпадают с произносимыми словами. 

Спустя некоторое время в социальных сетях также появилась ложная новость от имени «Башинформа». В ней якобы сообщается об усилении мобилизационных мер в регионе. Фейковую новость сопровождает фото указа Главы республики, которое также не соответствует действительности. Это лишь очередная попытка деструктивных сил дестабилизировать обстановку в республике, используя бренд главного информационного агентства региона в своих корыстных целях.

Напомним, ранее Глава Башкирии Радий Хабиров с политологами и представителями экспертного сообщества обсудил информационные угрозы для республики. Как отметил Глава региона, рецепт борьбы с деструктивными силами для каждого свой: для органов власти – планомерная работа по решению насущных и перспективных вопросов, для СМИ – разъяснительная деятельность, а для населения – критическая оценка поступающей информации и неоднозначных предложений. Таких, как, к примеру, выйти на протестную акцию.

Видео: «Фактчекинг по-башкирски»
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