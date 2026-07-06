В минздраве Башкирии сообщили о состоянии выпавшей из окна девочки

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ, состояние ребенка тяжелое, стабильное. Малышка находится в реанимации.

Напомним, девочка играла на подоконнике в квартире на 4-м этаже шестиэтажного дома, расположенного на проспекте Октября. Она облокотилась на москитную сетку, которая под ее весом вылетела из креплений. Ребенок упал на козырек магазина на первом этаже. Прибывшие спасатели оперативно эвакуировали пострадавшую малышку с козырька и передали врачам скорой помощи.