В Уфе малышка упала на козырек магазина

По информации управления гражданской защиты города, в экстренные службы поступил сигнал о падении ребенка с высоты. Девочка играла на подоконнике в квартире на 4-м этаже шестиэтажного дома.

Она облокотилась на москитную сетку, которая под ее весом вылетела из креплений. Ребенок упал на козырек магазина на первом этаже. Прибывшие спасатели оперативно эвакуировали пострадавшую малышку с козырька и передали врачам скорой помощи.

Девочку госпитализировали.

Ранее в Башкирии бывшая заведующая детсадом ответила за махинации с премиями.