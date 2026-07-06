В Башкирии бывшая заведующая детсадом ответила за махинации с премиями

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, обвиняемая на протяжении нескольких лет изготавливала приказы о поощрении работников стимулирующими выплатами и передавала их в бухгалтерию. Однако после получения премии часть денежных сумм подчиненные передавали своему руководителю по ее требованию.
В итоге она незаконно получила свыше 630 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Подсудимая не признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года шесть месяцев и лишением права занимать определенные должности на два года.
Ранее другая женщина размозжила молотком голову жителю Башкирии.
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