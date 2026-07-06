Женщина размозжила молотком голову жителю Башкирии

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в ноябре 2025 года вечером подсудимая, потерпевший и еще один знакомый распивали алкоголь в квартире подсудимой. Во время застолья между женщиной и потерпевшим произошла ссора. На почве возникшей личной неприязни подсудимая взяла находившийся в квартире молоток и нанесла им множество ударов по голове потерпевшего.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму с многооскольчатыми переломами костей черепа, ушибом и размозжением вещества головного мозга. Несмотря на проведенную операцию и медпомощь, через несколько дней потерпевший скончался в больнице.

В судебном заседании подсудимая не признала вину в убийстве, настаивая на квалификации ее действий по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Но суд, исследовав совокупность доказательств, пришел к выводу о наличии прямого умысла на убийство.

Женщине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу потерпевшей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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