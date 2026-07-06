В Уфе пожарные спасли из горящего барака двух жильцов

Когда пожарные прибыли на место, горел кирпичный жилой дом барачного типа. Из зоны опасных факторов пожара эвакуировали 10 человек.

Из двух квартир огнеборцы спасли 48-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Мужчину увезли в больницу, женщина от госпитализации отказалась. Пожар ликвидировали.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания. На месте работает дознаватель МЧС России.