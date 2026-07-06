В Башкирии санитарная авиация эвакуировала четверых детей

За прошедшую неделю санитарная авиация Башкортостана совершила десять экстренных эвакуаций, в том числе четырёх детей. Маленьких пациентов из Белорецкого и Баймакского районов, а также из Сибая доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Остальные случаи коснулись взрослых. Четверых пациентов санавиация направила в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова, одного — в ожоговый центр, ещё одну женщину эвакуировали в Республиканский перинатальный центр.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в регионе вдоль трасс появятся площадки для санавиации.