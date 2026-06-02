Вдоль трасс в Башкирии появятся площадки для санавиации

На данный момент служба санитарной авиации демонстрирует устойчивый рост. Число вылетов и эвакуированных пациентов ежегодно увеличивается. Ключевой показатель эффективности — более 90% пациентов доставляются в профильные стационары в первые 24 часа, что напрямую влияет на спасение жизней. Только за 2025 год службой санавиации совершено 2286 вылетов и выездов, в которых участвовали почти 2,5 тысячи врачей. Проведено свыше 3 тысяч консультаций, 262 операции, в медорганизации 3 уровня доставлены 1217 больных.
В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» разработана стратегия совершенствования экстренной медицинской помощи в Башкирии, рассчитанная до 2023 года. Она направлена на создание единой бесшовной системы спасения жизней от момента вызова до госпитального этапа.
«Для дальнейшего развития санавиации будут разработаны схемы размещения постоянных посадочных площадок вдоль главных трасс и труднодоступных участков дорог. Планируется создание соответствующей инфраструктуры совместно с муниципалитетами (освещение, знаки навигации, связь). Кроме того, планируется организация совместных тренировок по взаимодействию с МЧС и ГАИ, а также проведение ежегодных межведомственных учений с отработкой реальных ситуаций с задействованием сил санитарной авиации», — сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
Напомним, национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.
Как ранее сообщал Башинформ, выпавшего из окна малыша санавиацией доставили из Нефтекамска в Уфу.
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