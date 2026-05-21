Выпавшего из окна малыша санавиацией доставили из Нефтекамска в Уфу

Напомним, 6 мая в квартире жилого дома в Нефтекамске мальчик, пока мама на минуту отвлеклась, забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна четвертого этажа дома по улице Ленина. Ребенок находился в реанимационном отделении центральной городской больницы в тяжелом состоянии.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ, после оказания первичной медицинской помощи в Нефтекамской ЦРБ по линии детской санитарной авиации маленький пациент был доставлен в РДКБ, в Уфу. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.
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