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07:15 (UTC+5), 01 Июля 2026

Травматолог из Башкирии дал советы по действиям при ДТП с пострадавшими

Автоаварии на втором месте в рейтинге самых частых причин смертности от внешних причин.

Фото: Наталья Овчарук | Фотобанк ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук

Смертность от внешних причин вызывает особую обеспокоенность общества, поскольку в большинстве случаев такие причины являются предотвратимыми, а умершие, как правило, относятся к молодым возрастным группам. По данным Росстата, смертность в результате несчастных случаев, включая дорожно-транспортные происшествия, находится на втором месте.

Летом, как правило, участников дорожного движения становится больше, появляются байкеры и водители СИМов. Главный внештатный травматолог минздрава Башкирии Иван Немальцев поделился с корреспондентом ИА «Башинформ» действиями при ДТП с пострадавшими. 

«Главное — сначала обеспечить безопасность места происшествия: включить аварийную сигнализацию, выставить знак, вызвать скорую помощь по 103 или 112 и оценить состояние пострадавших. Если человек без сознания, нужно проверить дыхание; при отсутствии дыхания — начать сердечно-легочную реанимацию. При сильном кровотечении следует как можно быстрее его остановить подручными средствами или жгутом, а при подозрении на травму позвоночника — не перемещать пострадавшего без крайней необходимости. До приезда медиков нужно постоянно наблюдать за состоянием человека, успокаивать его и не давать есть или пить», — поделился врач-травматолог.

Ни в коем случае нельзя:
— без необходимости перемещать пострадавшего;
— пытаться самостоятельно вправлять переломы или вывихи;
— снимать шлем у мотоциклиста, если нет прямой угрозы жизни;
— оставлять человека одного до приезда помощи.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что пострадавшую девочку-подростка при ДТП в Белорецком районе доставили санавиацией в Уфу.

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