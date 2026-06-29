Житель Башкирии на работе упал с троллейбуса

В Стерлитамаке на прошлой неделе сотрудник троллейбусного депо получил травму во время работы.

Как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, мужчина упал с высоты троллейбуса. С различными травмами его доставили в больницу Стерлитамака. Пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии санавиация эвакуировала семь пациентов.