В Башкирии санавиация эвакуировала семь пациентов

По оперативным данным минздрава Башкирии, на прошедшей неделе в республике санитарная авиация эвакуировала семь пациентов. По словам руководителя ведомства Айрата Рахматуллина, два пациента доставлены из Чекмагушевского района в РДКБ Уфы, беременная женщина — в перинатальный центр и четыре пациента — в РКБ имени Куватова.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в регионе вдоль трасс появятся площадки для санавиации.