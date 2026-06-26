Психиатр-нарколог Башкирии назвала главную проблему современности

Главный внештатный психиатр-нарколог регионального Минздрава Татьяна Старостина отметила, что сегодня наркологическая обстановка в Башкирии спокойная и употребление алкоголя и наркотиков снижается. Однако у врачей данного профиля остаются некоторые опасения.
«В последнее время мы начали наблюдать обращение пациентов за помощью в стационар контингента, который пришел с тяжелой формой зависимости и с острыми абстинентными состояниями», — поделилась с UfaNovosti.ru психиатр-нарколог.
По словам Татьяны Старостиной, такая тенденция сложилась из-за того, что в государственные клиники люди бояться обращаться по причине социальных ограничений и идут к «частникам», которые с целью материального обогащения купируют острые состояния, но не проводят дальнейшую реабилитацию и не выводят пациента в ремиссию.
«Ситуация увеличения употребляющих женщин также наблюдается во всех регионах страны, поэтому сейчас совместно с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой тенденция отслеживается. Мы активно возобновляем программы „Моя семья“ и „Трезвое село“, чтобы взять под наблюдение женщин с несовершеннолетними детьми, пролечить, реабилитировать и вернуть ребенка в кровную семью», — рассказала Татьяна Старостина.
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