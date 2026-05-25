Главный нарколог Башкирии рассказала, что поможет человеку бросить курить

Никотиновую и табачную зависимость можно и нужно лечить с помощью медикаментов и эффективной психологической поддержки. Об этом в беседе с журналистом «Башинформа» сообщила главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Башкирии Татьяна Старостина.

Среди очевидных плюсов в пользу отказа от вредной привычки специалист привела факт, что отказ от курения снижает риск смерти от различных заболеваний, вызванных никотином, на 50%. А длительное курение, напротив, является основным фактором риска с наибольшим вкладом в заболеваемость и смертность от неинфекционных заболеваний.

Татьяна Старостина подчеркивает, что сигареты приводят к затруднению дыхания, возникновению затяжного кашля и одышки, ухудшению памяти, нарушению мелкой моторики и координации движений, регулярному учащению сердцебиения, сердечным заболеваниям, низкой выносливости, нервному истощению, риску развития онкологических заболеваний, бесплодию.

Чтобы бросить курить, самое главное – твердое намерение самого человека и поддержка близких. Также лучше убрать подальше от глаз все атрибуты, связанные с курением – пепельницы, спички, зажигалки. А когда появляется желание закурить, обмануть мозг леденцами, семечками, жевательными резинками, ломтиками фруктов. Врач рекомендует также пить больше жидкости, но исключить алкоголь и кофе.

Если человек в домашних условиях не справляется с никотиновой зависимостью, можно обратиться за помощью к профессионалам.

«Для успеха нужна постоянная мотивация. Если человеку дома очень тяжело на начальном этапе, мы можем предложить лечь в наше отделение медицинской реабилитации. Чтобы ежедневно была "подстёгивающая" поддержка от мотиваторов – от медицинских психологов. Комфортное состояние будут поддерживать медицинские работники: психологи, которые специализируются именно на зависимостях, психиатры-наркологи и психотерапевты. При необходимости добавят индивидуальную работу с медицинскими психологами и медикаментозную коррекцию. Всё для того, чтобы вам было комфортнее бросить никотин и пережить основной этап тяги к курению», – отметила Татьяна Старостина.

Ранее «Башинформ» публиковал информацию о восстановлении организма после отказа от курения, перечислив очевидные и неочевидные плюсы.