В Уфе врачи восстановили целостность плечевой кости мальчика

Во время обследования врачи выявили солитарную кисту правой плечевой кости — это полость внутри кости, заполненная жидкостью, которая требует хирургического вмешательства для восстановления прочности кости.

По данным пресс-службы минздрава РБ, для определения тактики лечения была проведена компьютерная томография, после чего ортопеды приняли решение об оперативном вмешательстве.

Во время операции под рентгеновским контролем врачи выполнили рассечение правой плечевой кости, вскрыли кисту и обработали полость. Затем полость была заполнена костным трансплантатом, который восстановил структуру кости. Операция прошла успешно.

Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо. Его выписали домой, мальчик находится под наблюдением врачей по месту жительства.

Ранее в Уфе врачи спасли пациентку от перелома бедра.