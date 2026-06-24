В Уфе врачи спасли пациентку от перелома бедра

В городскую больницу №13 в Уфе поступила женщина с разрушением левой бедренной кости из-за метастатического поражения на фоне опухоли почки. Патологический перелом встречается у 38% пациентов с метастазами, пояснил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Травматологи Рамзиль Файзуллин и Ильнур Баширов иссекли метастатический очаг с дефектом кости в 7 см, провели корригирующую остеотомию с интрамедуллярной фиксацией. То есть искусственно «разрезали» кость, чтобы изменить её длину. Сейчас пациентка на реабилитации, состояние стабильное.

«Этот случай — яркий пример мультидисциплинарного подхода, когда слаженная работа травматологов и онкологов позволяет успешно справляться с самыми тяжёлыми последствиями онкологических заболеваний. Благодарю коллег!» - написал в соцсетях министр здравоохранения.

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