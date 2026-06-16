В Башкирии врачи удалили двухсантиметровую иглу из ноги малыша

Врачи Ишимбайской центральной районной больницы спасли малыша, который по неосторожности наступил на иглу. Родители заметили, что ребёнок перестал наступать на ногу, но из-за возраста не мог объяснить причину. Когда появились покраснение и отёк, а малыш полностью отказался ходить, семья обратилась в больницу, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Рентген показал инородное тело — иглу длиной около двух сантиметров. Она вертикально засела в мягких тканях стопы и упиралась в пяточную кость. Врачи опасались, что при движении ребёнка игла могла сместиться к суставу.

Операцию провёл врач-нейрохирург Ишимбайской ЦРБ. Под общим наркозом с использованием электронно-оптического преобразователя он точно определил расположение иглы и безопасно извлёк её. Уже на следующий день малыша выписали под амбулаторное наблюдение.

«Прошу родителей всегда внимательно осматривать даже незначительные повреждения у маленьких детей. При появлении боли, отёка или нарушения движений сразу же обращайтесь в больницу. Наши врачи помогут вашему малышу», — обратился к жителям республики Айрат Рахматуллин.

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