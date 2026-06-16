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11:31 (UTC+5), 16 Июня 2026

В Башкирии врачи удалили двухсантиметровую иглу из ноги малыша

Ребенок полностью отказался ходить.

Фото: пресс-служба | минздрав РБ
Альфия Аглиуллина

Врачи Ишимбайской центральной районной больницы спасли малыша, который по неосторожности наступил на иглу. Родители заметили, что ребёнок перестал наступать на ногу, но из-за возраста не мог объяснить причину. Когда появились покраснение и отёк, а малыш полностью отказался ходить, семья обратилась в больницу, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Рентген показал инородное тело — иглу длиной около двух сантиметров. Она вертикально засела в мягких тканях стопы и упиралась в пяточную кость. Врачи опасались, что при движении ребёнка игла могла сместиться к суставу.

Операцию провёл врач-нейрохирург Ишимбайской ЦРБ. Под общим наркозом с использованием электронно-оптического преобразователя он точно определил расположение иглы и безопасно извлёк её. Уже на следующий день малыша выписали под амбулаторное наблюдение.

«Прошу родителей всегда внимательно осматривать даже незначительные повреждения у маленьких детей. При появлении боли, отёка или нарушения движений сразу же обращайтесь в больницу. Наши врачи помогут вашему малышу», — обратился к жителям республики Айрат Рахматуллин.

Ранее в Башкирии семья отравилась бытовым газом.

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