В Башкирии семья отравилась бытовым газом

В городе Октябрьском целая семья отравилась бытовым газом. Предположительно, дома была неисправна газовая колонка. Подросток оказался в реанимации, его родителей госпитализировали в токсикологическое отделение. Пациентам оказали всю необходимую помощь.

Сейчас состояние ребенка улучшилось, его перевели в общую палату. Взрослых выписали и направили на амбулаторное лечение, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Ранее бытовым газом отравились мама и две дочери в поселке Новые Черкассы.