В Уфе от клещей пострадал 521 человек

В больницы Уфы с начала эпидсезона обратился 521 житель, пострадавший от присасывания клещей, в том числе 227 детей. Как сообщила на оперативном совещании в мэрии заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина, большинство укусов произошло за пределами города. Случаев клещевого вирусного энцефалита среди уфимцев не зарегистрировано, однако в мае выявлен один случай боррелиоза.

В Центре гигиены и эпидемиологии Башкирии на данный момент исследовали 4922 кровососущих. Показатель вирусофорности составил 0,5%. На наличие боррелий проверили 4510 клещей, снятых с людей. Уровень зараженности возбудителем клещевого боррелиоза достиг 22,2%, что превышает среднемноголетние значения в 20,8%.

На территории республики проведены акарицидные обработки в парках, скверах и иных местах массового отдыха на площади более 4 тысячи га. При планировании отдыха на природе необходимо соблюдать меры профилактики инфекций, передающихся через укусы клещей, напомнила заместитель главного санитарного врача республики.