Клещи покусали более 4,9 тысячи жителей Башкирии

В больницы Башкирии обратились 4912 человек, к которым присосались клещи. Доля детей среди пострадавших составляет около 34,3%. Данные приводит Роспотребнадзор.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в РБ исследовали 4922 кровососущих, снятых с людей. Инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет 0,5% (2025 – 1,2%), зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза – 22,2% (2025 – 19,2%).

Ранее «Башинформ» писал о том, что акарицидные обработки в Башкирии провели на территории более 4,2 тысячи га, в том числе почти 1,8 тысячи га территорий детских зон отдыха.