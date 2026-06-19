Клещи покусали более 4,9 тысячи жителей Башкирии

В больницы Башкирии обратились 4912 человек, к которым присосались клещи. Доля детей среди пострадавших составляет около 34,3%. Данные приводит Роспотребнадзор.
В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в РБ исследовали 4922 кровососущих, снятых с людей. Инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет 0,5% (2025 – 1,2%), зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза – 22,2% (2025 – 19,2%).
Ранее «Башинформ» писал о том, что акарицидные обработки в Башкирии провели на территории более 4,2 тысячи га, в том числе почти 1,8 тысячи га территорий детских зон отдыха.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.