В Башкирии клещи покусали уже более 4 тысяч человек

4044 пострадавших от укусов клещей обратились в медорганизации в Башкирии, по данным на 1 июня. Из них треть, или 1,35 тыс. человек — дети. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по РБ, отметив, что в регионе акарицидные обработки проведены на территории более 4,2 тыс. га, в том числе почти 1,8 тыс. га территорий детских зон отдыха.

Ранее сообщали, что минздрав республики предложил усилить обработку от грызунов и клещей.