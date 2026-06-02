В Башкирии решили усилить обработку от грызунов и клещей

Минздрав Башкирии предложил увеличить частоту обработок территорий от грызунов. Инициативу озвучил глава ведомства Айрат Рахматуллин на совещании правительства.

По данным министерства, там, где дератизация проводилась в увеличенных объёмах, число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом снизилось в два раза. В связи с этим предлагается увеличить площади обработок на 19 тыс. га, для чего необходимо 11,2 млн руб.

Вместе с тем, отметили на совещании, нужно не забывать и про обработки от клещей на новых объектах досуга, в том числе, например, экотропе «Уфимское ожерелье». Регион и Уфа являются эндемичными по заболеваемости и клещевым энцефалитом, и ГЛПС.

Премьер‑министр правительства Андрей Назаров поручил минфину проработать возможность выделения дополнительного финансирования на проведение санитарно-профилактических мероприятий.

Первоначально в текущем году планировалось провести дератизацию на площади более 90 тыс. га на 53,5 млн руб.