В Башкирии на обработку от клещей и мышей потратят 53,5 млн рублей

В правительстве Башкортостана повторно обсудили проведение санитарно‑эпидемиологических мероприятий на территории республики. Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров напомнил, что на прошлом заседании был заслушан доклад руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Анны Казак об эпидемиологических рисках, связанных с природно-очаговыми инфекциями.
Из республиканского бюджета на эти цели выделяется более 55 миллионов рублей. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин сообщил, что в 2026 году планируется провести дератизационную обработку на территории площадью более 90 тысяч гектаров на сумму 53,5 млн рублей.
«В этом году на территории Уфы в рамках государственного задания Республиканского центра дезинфекции проводится противоклещевая обработка в 98 объектах — в местах массового отдыха, в парках и скверах на площади 555 га. Общий объем финансирования на данный вид работ, в ценах 2026 года, составляет 1,74 млн рублей», — отметил министр здравоохранения.
Специалисты центра проводят дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний на территории районов и городов, обработку территорий от клещей, личинок комаров, а также дезинсекцию от кровососущих форм летающих насекомых на территории Уфы и барьерную дератизацию.
«Выполняемая акарицидная (противоклещевая) обработка ежегодно признаётся эффективной и является действенной мерой профилактики возникновения рисков санитарно‑эпидемиологического характера», — добавил Айрат Рахматуллин.
Завершая рассмотрение вопроса, премьер‑министр Андрей Назаров поручил региональному минздраву усилить контроль за соблюдением санитарных норм, активизировать работу по информированию населения о правилах профилактики заболеваний, актуализировать территориальные программы по профилактике природно‑очаговых инфекций и борьбе с грызунами с учетом участков приоритетного проведения профилактических мероприятий.
Ранее «Башинформ» сообщал об усилении мер борьбы с клещами и грызунами.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.