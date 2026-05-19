В Башкирии на обработку от клещей и мышей потратят 53,5 млн рублей

В правительстве Башкортостана повторно обсудили проведение санитарно‑эпидемиологических мероприятий на территории республики. Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров напомнил, что на прошлом заседании был заслушан доклад руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Анны Казак об эпидемиологических рисках, связанных с природно-очаговыми инфекциями.

Из республиканского бюджета на эти цели выделяется более 55 миллионов рублей. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин сообщил, что в 2026 году планируется провести дератизационную обработку на территории площадью более 90 тысяч гектаров на сумму 53,5 млн рублей.

«В этом году на территории Уфы в рамках государственного задания Республиканского центра дезинфекции проводится противоклещевая обработка в 98 объектах — в местах массового отдыха, в парках и скверах на площади 555 га. Общий объем финансирования на данный вид работ, в ценах 2026 года, составляет 1,74 млн рублей», — отметил министр здравоохранения.

Специалисты центра проводят дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний на территории районов и городов, обработку территорий от клещей, личинок комаров, а также дезинсекцию от кровососущих форм летающих насекомых на территории Уфы и барьерную дератизацию.

«Выполняемая акарицидная (противоклещевая) обработка ежегодно признаётся эффективной и является действенной мерой профилактики возникновения рисков санитарно‑эпидемиологического характера», — добавил Айрат Рахматуллин.

Завершая рассмотрение вопроса, премьер‑министр Андрей Назаров поручил региональному минздраву усилить контроль за соблюдением санитарных норм, активизировать работу по информированию населения о правилах профилактики заболеваний, актуализировать территориальные программы по профилактике природно‑очаговых инфекций и борьбе с грызунами с учетом участков приоритетного проведения профилактических мероприятий.

Ранее «Башинформ» сообщал об усилении мер борьбы с клещами и грызунами.