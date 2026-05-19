Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:45 (UTC+5), 19 Мая 2026

В Башкирии на обработку от клещей и мышей потратят 53,5 млн рублей

Санитарно‑эпидемиологические мероприятия обсудили в правительстве республики.

Фото: пресс-служба правительства РБ | правительство РБ
Розалия Валеева

В правительстве Башкортостана повторно обсудили проведение санитарно‑эпидемиологических мероприятий на территории республики. Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров напомнил, что на прошлом заседании был заслушан доклад руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Анны Казак об эпидемиологических рисках, связанных с природно-очаговыми инфекциями.

Из республиканского бюджета на эти цели выделяется более 55 миллионов рублей. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин сообщил, что в 2026 году планируется провести дератизационную обработку на территории площадью более 90 тысяч гектаров на сумму 53,5 млн рублей.

«В этом году на территории Уфы в рамках государственного задания Республиканского центра дезинфекции проводится противоклещевая обработка в 98 объектах — в местах массового отдыха, в парках и скверах на площади 555 га. Общий объем финансирования на данный вид работ, в ценах 2026 года, составляет 1,74 млн рублей», — отметил министр здравоохранения.

Специалисты центра проводят дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний на территории районов и городов, обработку территорий от клещей, личинок комаров, а также дезинсекцию от кровососущих форм летающих насекомых на территории Уфы и барьерную дератизацию.

«Выполняемая акарицидная (противоклещевая) обработка ежегодно признаётся эффективной и является действенной мерой профилактики возникновения рисков санитарно‑эпидемиологического характера», — добавил Айрат Рахматуллин.

Завершая рассмотрение вопроса, премьер‑министр Андрей Назаров поручил региональному минздраву усилить контроль за соблюдением санитарных норм, активизировать работу по информированию населения о правилах профилактики заболеваний, актуализировать территориальные программы по профилактике природно‑очаговых инфекций и борьбе с грызунами с учетом участков приоритетного проведения профилактических мероприятий.

Ранее «Башинформ» сообщал об усилении мер борьбы с клещами и грызунами.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru