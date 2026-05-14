В Башкирии усилили меры по борьбе с грызунами и клещами

В правительстве Республики Башкортостан прошло заседание под председательством премьер-министра Андрея Назарова. Основной темой стали эпидемиологические риски, которые могут возникнуть в летний сезон, и меры по их предотвращению.

Угроза от грызунов

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по РБ Анны Казак, с наступлением тепла активизируются грызуны — основные переносчики геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Башкортостан — один из природных очагов этой опасной инфекции.

В 2025 году из-за сухой осени и активных сельхозработ число случаев ГЛПС выросло: зарегистрировано 732 случая на 48 территориях, включая шесть городов и 42 района. Особенно сложная ситуация в 11 муниципалитетах.

На 2026 год прогнозируется рост численности грызунов в девяти районах и городе Октябрьском, что может привести к увеличению заболеваемости. В связи с этим обработка от грызунов стартовала 14 апреля и должна завершиться к концу мая.

Клещи не дремлют

Не менее серьёзна угроза от клещей, которые переносят энцефалит и боррелиоз. В республике 42 территории считаются неблагополучными по клещевому энцефалиту. Ежегодно от укусов клещей страдает более 10 тысяч человек, треть из них — дети.

По словам Анны Казак, в прошлом сезоне было зарегистрировано 14 случаев энцефалита и 24 случая боррелиоза. В 2026 году первые обращения начались уже 27 марта, а к середине мая за помощью обратились более 2100 человек.

Для защиты населения уже обработано более 2200 гектаров, включая парки, скверы и детские лагеря. Всего в планах — обработать почти 5000 гектаров.

Напомним, сдать клещей на исследование можно в Центре гигиены и эпидемиологии и в его филиалах. С графиком работы и адресами можно ознакомиться на сайте.

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров дал ряд поручений. В частности, обеспечить дератизацию в садовых товариществах, расчистить территории и ликвидировать свалки. Министерству предпринимательства и туризма — проверить готовность туристической инфраструктуры к летнему сезону и обеспечить безопасность отдыхающих.

Ранее Башинформ сообщал о том, что Башкирия вошла в список эндемичных регионов РФ по клещевому энцефалиту.