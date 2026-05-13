Башкирия вошла в список эндемичных регионов РФ по клещевому энцефалиту

По данным ведомства, эндемичные регионы по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) — это территории, где существует повышенный риск заражения этой болезнью, переносимой клещами. В этих субъектах рекомендуется проводить вакцинацию против КВЭ.
В ПФО — это Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Ульяновская области, Пермский край, республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия.
Вакцинация рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории.
Ранее Башинформ сообщал о том, что 1347 человек пострадали от клещей в Башкирии с начала сезона. Среди пострадавших 35,4% составляют дети.
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