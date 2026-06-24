В Башкирии врачи сохранили почку пациенту с редкой аномалией и опухолью

В детстве пациенту был поставлен диагноз «подковообразная почка» — редкая врожденная аномалия. При данной патологии почки имеют необычное строение сосудов, что значительно повышает риск кровотечения и повреждения прилегающих органов во время операции. В ходе обследования врачи выявили опухоль почки. В подобных случаях, особенно при наличии редкой анатомической особенности, пациентам нередко рекомендуют радикальное удаление органа.

Однако специалисты приняли решение выполнить органосохраняющую операцию. Во время вмешательства с использованием роботической системы хирурги удалили опухоль, восстановили нормальный кровоток и сохранили почку. Операция прошла успешно.

По данным гистологии, образование оказалось злокачественным, но неагрессивным, поэтому такая патология требует только хирургического лечения. В течение года пациенту предстоит проходить УЗИ и КТ. Сейчас он чувствует себя хорошо и выписан под амбулаторное наблюдение.

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