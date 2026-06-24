В Башкирии врачи сохранили почку пациенту с редкой аномалией и опухолью

В детстве пациенту был поставлен диагноз «подковообразная почка» — редкая врожденная аномалия. При данной патологии почки имеют необычное строение сосудов, что значительно повышает риск кровотечения и повреждения прилегающих органов во время операции. В ходе обследования врачи выявили опухоль почки. В подобных случаях, особенно при наличии редкой анатомической особенности, пациентам нередко рекомендуют радикальное удаление органа.
Однако специалисты приняли решение выполнить органосохраняющую операцию. Во время вмешательства с использованием роботической системы хирурги удалили опухоль, восстановили нормальный кровоток и сохранили почку. Операция прошла успешно.
По данным гистологии, образование оказалось злокачественным, но неагрессивным, поэтому такая патология требует только хирургического лечения. В течение года пациенту предстоит проходить УЗИ и КТ. Сейчас он чувствует себя хорошо и выписан под амбулаторное наблюдение.
Ранее в Башкирии врачи удалили двухсантиметровую иглу из ноги малыша.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.