В Башкирии малолетние любители самокатов получили увечья

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, в Чишминском районе автомобиль сбил двух мальчиков на электросамокате. Один пострадавший в состоянии средней степени тяжести был доставлен в РДКБ, где сейчас проходит лечение. Второй ребёнок получил множественные ушибы мягких тканей. Ему помощь оказывается амбулаторно.

В Миякинском районе девочка упала с самоката. С различными травмами пострадавшую доставили в Миякинскую ЦРБ.

Ранее житель Башкирии избил подростка мотошлемом.