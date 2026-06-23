Житель Башкирии избил подростка мотошлемом

Прокуратура Кумертау утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре прошлого года между мужчиной и двумя несовершеннолетними на проезжей части произошел конфликт. Тогда обвиняемый, догнав подростков, избил одного из них руками и ногами, а также мотошлемом. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтеки. Его здоровью был причинен легкий вред.

Уголовное дело направили мировому судье по Кумертау для рассмотрения по существу.

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