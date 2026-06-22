В Башкирии пьяный водитель, уходя от преследования, врезался в электроопору

Однако водитель проигнорировал законное требование полицейских и попытался скрыться, спровоцировав погоню. На протяжении длительного времени нарушитель, отказываясь подчиниться, грубо нарушал ПДД: проезжал на красный сигнал светофора, выезжал на встречную полосу, чем подвергал опасности других участников движения.

В итоге нарушителя удалось остановить. При проверке документов у молодого человека были выявлены явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,684 мг/л выдыхаемого воздуха. В отношении задержанного составили 5 протоколов за различные нарушения ПДД, включая управление в состоянии сильного опьянения без прав, а также неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

Автомобиль задержали и поместили на штрафстоянку. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Уфе водителя, «опрокинувшего» машину скорой помощи, лишили прав.