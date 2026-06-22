Врачи в Нижнем Новгороде спасли карьеру спортсмена из Луганска

Луганский волейболист перенес уникальную операцию на голеностопе, которая позволит ему сохранить профессиональную карьеру. Известно, что спортсмен долгое время страдал от хронического подвывиха сустава, мешавшего тренировкам.
Хирургическое вмешательство провели по малоинвазивной методике Artrobroström через два прокола под видеоконтролем. В России такие операции выполняют только в Нижнем Новгороде, передает pravda-nn.ru.
По словам травматологов, сустав полностью визуализируется, укрепление проходит точечно, а восстановление занимает меньше времен. Сейчас пациент завершает реабилитацию и готовится вернуться к игре.
Ранее врачи Башкирии спасли пациентку с тромбом, достигшим сердца.
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