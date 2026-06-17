Врачи Башкирии спасли пациентку с тромбом, достигшим сердца

Врачи клиники БГМУ в Уфе впервые в Приволжском федеральном округе провели уникальную операцию. Они одновременно прооперировали почку и сердце пациентке с онкологией.

Как сообщили «Башинформу» в медучреждении, у 55-летней женщины был диагностирован рак почки в очень запущенной стадии с редким и опасным осложнением. Из-за опухоли тромб из почки поднялся по вене до самого сердца.

Раньше такие пациенты считались безнадежными, а подобные операции одновременного хирургического вмешательства на остановленном сердце делали только в крупнейших федеральных центрах страны, подчеркнул ректор университета, академик РАН, профессор Валентин Павлов. Теперь эту технологию освоили и уфимские врачи.

Для спасения женщины потребовалась работа целой команды специалистов — онкологов, кардиохирургов и урологов. Чтобы спасти пациентку, хирургам пришлось остановить сердце и оперировать на аппарате искусственного кровообращения. В результате они удалили больную почку и полностью извлекли опасный тромб из кровеносного сосуда и правого предсердия.

Уникальность случая в том, что при таких размерах опухоли у женщины не было метастаз. Сейчас пациентка чувствует себя намного лучше. По ее словам, прошла одышка, спали отеки, она уже может ходить самостоятельно и проходит курс реабилитации.

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