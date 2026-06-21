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03:30 (UTC+5), 21 Июня 2026

Президент России поздравил медработников с профессиональным праздником

21 июня в России отмечается День медицинского работника, профессиональный праздник, который объединяет всех специалистов в области здравоохранения.

Фото: кремлин.ру | сайт
Ксения Калинина
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В своем поздравлении президент страны Владимир Путин отметил важность труда медицинских работников и их вклад в здоровье нации.

«Сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения, всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи, в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах»,  — сказал глава государства.

Президент отметил, что все медицинские работники объединены высокой целью — служить людям и сберегать здоровье нации. Медики выполняют свой долг ответственно и с огромной отдачей, что за их достижениями стоит кропотливый повседневный труд и поддержка родных и близких.

«Все вы объединены высокой целью — служить людям, сберегать здоровье нации, и выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей», — подчеркнул Владимир Путин.

Особую благодарность он выразил медицинским работникам, которые служат в зоне специальной военной операции: они работают в сложных условиях и спасают жизни бойцов.

Президент также отметил, что достижения науки должны быстрее внедряться в практику, чтобы обеспечить достойные условия труда для медицинских работников и сделать профессию врача одной из самых престижных.

«Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всём пространстве нашей большой страны», — сказал он.

В завершение своего обращения Владимир Путин пожелал всем медицинским работникам здоровья, благополучия и новых достижений, подчеркнув, что их труд имеет огромное значение для государства.

«Труд медицинского работника имеет огромное государственное, общенациональное значение. От всей души ещё раз поздравляю вас, благодарю за великодушие и верность профессии. С Днём медицинского работника!» — поздравил медиков глава государства.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии цифровизация здравоохранения вышла на передовые позиции.

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