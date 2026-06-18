В Башкирии цифровизация здравоохранения вышла на передовые позиции

Башкортостан по праву гордится своей медицинской школой, традициями милосердия и профессионализма, которые передаются из поколения в поколение. Наши медики не раз доказывали, что готовы работать на пределе возможностей ради спасения человеческих жизней — будь то повседневная работа в поликлиниках и больницах или сложные вызовы в чрезвычайных ситуациях. Об этом сегодня на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника, сказал министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.
«На передовые позиции вышла цифровизация здравоохранения. Проект «Цифровой ФАП» на Петербургском международном экономическом форуме был отмечен министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Он назвал проект Башкортостана лучшим в стране. Сейчас у нас есть возможность дистанционно в кратчайшие сроки передать кардиограмму из самого отдаленного ФАП в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками, получить по телемедицине необходимые рекомендации и спасти жизнь пациента в течение «золотого часа», – отметил министр.
За последние три года в Башкортостане почти на 9% снизилась смертность от болезней системы кровообращения. И она почти на 21% ниже, чем в среднем по России. Это достойный результат работы кардиологической службы республики.
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