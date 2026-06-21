Медики Башкирии стали лауреатами общественной премии «Дарующие жизнь»

Главный врач Республиканского Центра СПИД Айгуль Галиева и врач-педиатр Изолина Биглова стали лауреатами общественной премии «Дарующие жизнь». Об этом сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

«Это признание не только двух сильных специалистов, но и всей команды — врачей, психологов, социальных работников, педагогов. Их работа часто не видна глазу. Это важные ежедневные разговоры, наблюдение, лечение, терпение, доверие ребенка и семьи. Здесь мало просто профессионализма, здесь нужно большое сердце», — отметил Андрей Назаров.

С начала работы службы в Башкортостане от ВИЧ-позитивных матерей родились 6260 детей, 5382 из них здоровы и сняты с наблюдения. Сегодня 229 детей получают терапию, эффективность лечения — 95%.

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