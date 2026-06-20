В Башкирии врачам заплатят до 1,5 млн рублей за переезд в сёла

Минздрав Башкирии утвердил перечень вакантных должностей медиков, при трудоустройстве на которые в 2027 году положены единовременные выплаты. Приказ подписал министр Айрат Рахматуллин.
Выплаты предназначены для врачей, фельдшеров, акушерок и медсестёр, которые переедут на работу в сёла, рабочие посёлки или города с населением до 50 тысяч человек. Размер компенсации зависит от должности и составляет от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, следует из документа.
Так, выплаты в размере 1,5 млн рублей предусмотрены для анестезиологов-реаниматологов, хирургов, онкологов, неврологов, офтальмологов. Вакансии — в Аскаровской, Белорецкой, Бурзянской, Караидельской, Бураевской, Красноусольской и других ЦРБ.
1 млн рублей — для акушеров-гинекологов, неврологов, оториноларингологов, онкологов, психиатров. Нужны в Учалинской, Баймакской, Янаульской, Дюртюлинской, Давлекановской и других больницах.
750 тысяч рублей — для фельдшеров скорой и заведующих ФАПами в Белорецкой, Учалинской, Верхнеяркеевской, Месягутовской ЦРБ и на подстанциях в Чишмах, Буздяке и Чекмагуше.
500 тысяч рублей — для фельдшеров скорой, медсестёр и заведующих ФАПами в Иглинской, Архангельской больницах и на подстанциях в Янауле, Татышлах, Давлеканово и других.
Программа призвана закрыть кадровый дефицит в сельской медицине.
Ранее в Башкирии на дополнительные выплаты медикам направили 2 млрд рублей.
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