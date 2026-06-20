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11:28 (UTC+5), 20 Июня 2026

В Башкирии врачам заплатят до 1,5 млн рублей за переезд в сёла

Приказ подписал министр Айрат Рахматуллин.

Фото: архив | ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина

Минздрав Башкирии утвердил перечень вакантных должностей медиков, при трудоустройстве на которые в 2027 году положены единовременные выплаты. Приказ подписал министр Айрат Рахматуллин.

Выплаты предназначены для врачей, фельдшеров, акушерок и медсестёр, которые переедут на работу в сёла, рабочие посёлки или города с населением до 50 тысяч человек. Размер компенсации зависит от должности и составляет от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, следует из документа.

Так,  выплаты в размере 1,5 млн рублей предусмотрены для анестезиологов-реаниматологов, хирургов, онкологов, неврологов, офтальмологов. Вакансии — в Аскаровской, Белорецкой, Бурзянской, Караидельской, Бураевской, Красноусольской и других ЦРБ.

1 млн рублей — для акушеров-гинекологов, неврологов, оториноларингологов, онкологов, психиатров. Нужны в Учалинской, Баймакской, Янаульской, Дюртюлинской, Давлекановской и других больницах.

750 тысяч рублей — для фельдшеров скорой и заведующих ФАПами в Белорецкой, Учалинской, Верхнеяркеевской, Месягутовской ЦРБ и на подстанциях в Чишмах, Буздяке и Чекмагуше.

500 тысяч рублей — для фельдшеров скорой, медсестёр и заведующих ФАПами в Иглинской, Архангельской больницах и на подстанциях в Янауле, Татышлах, Давлеканово и других.

Программа призвана закрыть кадровый дефицит в сельской медицине.

Ранее в Башкирии на дополнительные выплаты медикам направили 2 млрд рублей.

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