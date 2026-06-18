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06:32 (UTC+5), 18 Июня 2026

В Башкирии на дополнительные выплаты медикам направили 2 млрд рублей

Фото: Ксения Калинина | Архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Более 30 тысяч специалистов – врачей, среднего и младшего медперсонала – в Башкирии ежемесячно получают специальные надбавки к зарплате. На эти цели отделение Соцфонда по Башкортостану направило более 2 млрд рублей.

Размер выплаты зависит от фактически отработанного времени и определяется на основании данных табеля учёта рабочего времени. При этом ключевым критерием является тип населённого пункта, в котором трудится медработник.

В городах и районах с численностью жителей до 50 тысяч человек максимальная надбавка для врачей составляет 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала — 30 тысяч рублей. В населённых пунктах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи могут получить до 29 тысяч рублей, специалисты среднего звена — до 13 тысяч рублей. В крупных городах с населением свыше 100 тысяч человек надбавка составляет 18,5 тысячи и 8 тысяч рублей соответственно.

В пресс-службе ведомства уточнили, что отделение Соцфонда выступает только оператором перечислений. Реестр медработников, имеющих право на получение выплат, формируется  медицинскими организациями республики.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в текущем году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» выплаты получат 126 медицинских работников на сумму, превышающую 140 млн рублей.

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