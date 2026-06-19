Психотерапевт из Уфы поделилась рабочей схемой борьбы с паникой

Чтобы избежать зависимости от современных гаджетов, главный внештатный психотерапевт минздрава Башкирии Светлана Алянгина советует минимизировать контакт с ними, то есть создавать свободные зоны или время от них — за обеденным столом, в спальне. Также врач рекомендует отключить ненужные уведомления, встречаться вживую и поощрять это у детей, больше двигаться и заниматься спортом, а также отводить конкретное время для отдыха от экранов и использовать режимы контроля контента и длительности использования гаджетов для детей.

«Сегодня уже существует несколько серьезных поведенческих зависимостей от гаджетов. К примеру, номофобия (сокращение от англ. no mobile-phone phobia) — иррациональный страх остаться без мобильного телефона или без связи. Человек испытывает сильную панику, беспокойство и стресс при мысли о невозможности использовать гаджет (из-за разряженной батареи, отсутствия сети, если потерял его или просто забыл дома). Цифровая „деменция“ — расстройство памяти, которое развивается из-за чрезмерного использования гаджетов. Это не медицинский диагноз, а описательный термин, который обозначает функциональное ослабление внимания, памяти, способности к удержанию и переработке информации», — поделилась с UfaNovosti.ru психотерапевт.

Если накрывает паника, Светлана Алянгина рекомендует обратиться к технике «граундинг» (заземление). Необходимо внимательно посмотреть вокруг и найти: 5 вещей, которые можете увидеть, 4 вещи, которые можете потрогать, 3 вещи, которые можете услышать, 2 вещи, которые можно понюхать, и 1 вещь, которую можно попробовать на вкус. Это поможет в ситуации, когда теряется контроль над происходящим. Важно перестать наблюдать за внутренними ощущениями и переместить внимание вовне.

Ранее Башинформ публиковал техники борьбы с трудоголизмом.