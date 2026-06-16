Жительнице Челябинска удалили восьмикилограммовую опухоль

Хирурги челябинского онкоцентра прооперировали 35-летнюю пациентку с гигантской липосаркомой. Новообразование длиной 40 см и весом 8 кг располагалось в брюшной полости и сместило внутренние органы.
Как сообщает 1obl.ru, женщина обратилась к врачам из-за дискомфорта после родов — живот пациентки оставался неестественно большим, однако боли при этом не было.
В ходе комбинированной операции медики иссекли опухоль, а также удалили правую почку и часть диафрагмы, куда успело прорасти новообразование. Гистология подтвердила агрессивную липосаркому.
Ранее в Уфе врачи онкоцентра провели две «ювелирные» операции на мозге.
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