Жительнице Челябинска удалили восьмикилограммовую опухоль

Хирурги челябинского онкоцентра прооперировали 35-летнюю пациентку с гигантской липосаркомой. Новообразование длиной 40 см и весом 8 кг располагалось в брюшной полости и сместило внутренние органы.

Как сообщает 1obl.ru, женщина обратилась к врачам из-за дискомфорта после родов — живот пациентки оставался неестественно большим, однако боли при этом не было.

В ходе комбинированной операции медики иссекли опухоль, а также удалили правую почку и часть диафрагмы, куда успело прорасти новообразование. Гистология подтвердила агрессивную липосаркому.

Ранее в Уфе врачи онкоцентра провели две «ювелирные» операции на мозге.