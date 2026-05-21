В Уфе врачи онкоцентра провели две «ювелирные» операции на мозге

Врачи республиканского онкологического диспансера провели две сложнейшие операции на головном мозге.
У 55‑летнего пациента в теменно‑затылочной области находилась глиобластома. Она считается одной из самых опасных опухолей центральной нервной системы, потому что прорастает в окружающие ткани мозга и может вызвать полный паралич. Поэтому в таких случаях радикальная супратотальная резекция — чрезвычайно сложная операция. Нейрохирурги справились успешно, и пациент покинул стены диспансера, сохранив всю полноту движений.
У второй пациентки была менингиома в месте, где головной мозг встречается со спинным. Опухоль поразила первые шейные позвонки. Врачи вновь проявили мастерство, удалив сам матрикс, то есть зону роста опухоли. Это минимизирует риск возвращения менингиомы, пояснил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
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