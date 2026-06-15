В Башкирии «Поезда здоровья» доедут до шести районов

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика — здоровый регион». Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе о том, что с 15 по 19 июня «Поезда здоровья» приедут в населённые пункты Архангельского, Стерлитамакского, Илишевского, Мечетлинского, Буздякского и Бурзянского районов.

Мобильные бригады медиков с 15 апреля провели свыше 81 тысячи осмотров в 175 населённых пунктах. Специалисты провели более 22 тысяч обследований, выявили более 1400 подозрений на заболевания, в том числе более ста на онкологию.