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15:24 (UTC+5), 12 Июня 2026

Выездные бригады врачей Башкирии заподозрили рак у 101 пациента

Фото: минздрав Башкирии | МАКС
Эдуард Кускарбеков

В минздраве Башкирии подвели промежуточные итоги акции «Здоровая республика — здоровый регион». По данным ведомства с начала года специалисты провели 81 998 приёмов и 22 736 обследований, в том числе 11 084 флюорографии, 6 540 маммографий и 5 112 УЗИ.

В ходе профилактических осмотров у 1 260 граждан выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 1 658 — повышенный холестерин, у 2 631 — повышенное артериальное давление, а у 3 424 человек диагностирован избыточный вес.

Всего врачи впервые выявили у пациентов 4 570 заболеваний. Злокачественные новообразования заподозрены у 101 пациента, заболевания, характеризующиеся повышением артериального давления, у 1 142 человек, сахарный диабет у 235 человек.

Они направлены на дообследование в медицинские учреждения республики для уточнения диагноза.

Акция проводится по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Подробный график движения «Поездов здоровья» можно найти на сайте минздрава РБ.

Ранее в «Поездах здоровья» Башкирии обследовались 730 участников СВО и их близких.

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