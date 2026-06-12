Выездные бригады врачей Башкирии заподозрили рак у 101 пациента

В минздраве Башкирии подвели промежуточные итоги акции «Здоровая республика — здоровый регион». По данным ведомства с начала года специалисты провели 81 998 приёмов и 22 736 обследований, в том числе 11 084 флюорографии, 6 540 маммографий и 5 112 УЗИ.
В ходе профилактических осмотров у 1 260 граждан выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 1 658 — повышенный холестерин, у 2 631 — повышенное артериальное давление, а у 3 424 человек диагностирован избыточный вес.
Всего врачи впервые выявили у пациентов 4 570 заболеваний. Злокачественные новообразования заподозрены у 101 пациента, заболевания, характеризующиеся повышением артериального давления, у 1 142 человек, сахарный диабет у 235 человек.
Они направлены на дообследование в медицинские учреждения республики для уточнения диагноза.
Акция проводится по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Подробный график движения «Поездов здоровья» можно найти на сайте минздрава РБ.
Ранее в «Поездах здоровья» Башкирии обследовались 730 участников СВО и их близких.
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