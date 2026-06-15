Мужчины в Башкирии живут в среднем на 10 лет меньше женщин

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в понедельник заявил, что главная проблема мужского здоровья в республике — безответственное отношение самих мужчин к себе. По его словам, разница в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами в регионе достигает почти 10 лет.

«Пока человек не поймёт, что он сам прежде всего несёт ответственность за своё здоровье, мы, к сожалению, никакими кардиоцентрами не решим эту историю, — подчеркнул Радий Хабиров. — Это вопрос профилактики, надо как-то его продвигать. Вроде возможности есть, но человек не приходит на диспансеризацию. Ему говорят: сходи, обследуйся, а он не идёт. А потом — хоп — и катастрофа».

Глава республики особо подчеркнул, что это касается в первую очередь мужчин.

«Я каждый раз говорю на эту тему, и это прежде всего мужчин касается, потому что у нас разница средней продолжительности жизни в республике почти 10 лет. Мы, конечно, счастливы, что женщины живут дольше, но переживаем за мужчин», — добавил он.

По данным статистики, средняя продолжительность жизни в Башкирии приближается к 75 годам.

Ранее премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в своем выступлении перед депутатами Госсобрания Башкирии обозначил стратегическую цель: к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни жителей региона должна достичь 78 лет.

Для этого регион обеспечит ежегодный охват не менее 160 тысяч человек «поездами здоровья». Для устранения кадрового дефицита за пятилетку планируется привлечь 5 тысяч врачей и специалистов среднего звена.