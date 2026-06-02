Радий Хабиров рассказал о важном и главном в жизни и работе

О времени и задачах

Радий Хабиров отметил, что восемь лет работы в должности Главы республики пролетели очень быстро, и это связано с большим количеством задач, которые необходимо решать.

«Была задача удержать экономику, чтобы мы развивались, решали социальные вопросы. Но главная задача, которую мы сами для себя обозначили: всё для фронта, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ», — сказал он.

Экономика и социальные вопросы

Руководитель Башкортостана сообщил о положительной динамике в экономике — за первый квартал наблюдается рост на 3,8%. Он также отметил, что в регионе растут зарплаты и среднедушевые доходы, а также инвестиции и бюджет.

«У нас практически все показатели положительные», — добавил Радий Хабиров.

Однако, по его словам, многие предприятия находятся в сложном положении, и основной налог на прибыль в бюджет не поступает. Но несмотря на все сложности, в регионе продолжают строить школы, дороги, больницы, поликлиники.

«Главное — экономику мы держим, социалку развиваем и фронту помогаем», — подчеркнул Глава.

Здравоохранение и демография

Радий Хабиров акцентировал внимание на важности здравоохранения и демографических вопросов. Он отметил, что средняя продолжительность жизни в республике подходит к 75 годам, показатели по смертности снижаются.

«Но вот женщины живут 79-80, а мужчины — до 65. Дисбаланс. Мужчины безответственно к своему здоровью относятся», — подчеркнул он.

В области демографии Глава сообщил, что республика неожиданно оказалась на седьмом месте в Приволжском федеральном округе по рождаемости, а показатель младенческой смертности с 6,2 в 2019 году снизился до 2,3 промилле. По его словам, необходимо улучшать репродуктивное здоровье населения, и для решения этого вопроса планируется увеличить финансирование соответствующих программ. Также он отметил, что республика находится на пути построения общественной модели, в которой наличие большого количества детей воспринимается как положительное явление.

Транспортная реформа

Радий Хабиров рассказал о результатах транспортной реформы в республике, начатой восемь лет назад. За это время было закуплено 1500 новых автобусов, что позволило обновить парк.

«Мы обновили и гаражи, построили общежитие для водителей, запустили карту „Алга“», — отметил Глава республики.

Однако он признал, что Уфа растет, а социальная инфраструктура не успевает за этим ростом, что создает дополнительные сложности. По словам Хабирова, в городе активно развивается электротранспорт, планируется начать проработки по вопросу строительства метро в Уфе. А после окончания СВО республика сможет выделить ресурсы для реализации новых транспортных инициатив.

Наука и образование

В области науки и образования Радий Хабиров отметил, что Башкортостан старается поддерживать научные исследования и вузы.

«У нас и вузы неплохо работают, и научные учреждения. Есть прорывные открытия», — сказал он.

Также Глава упомянул о строительстве межвузовского студенческого кампуса, который должен решить проблему общежитий для студентов. По планам, кампус примет первых студентов уже в январе 2027 года.

О героях СВО и укреплении безопасности

В интервью Радий Хабиров подчеркнул, что в Башкортостане 16 человек получили звание Героя России, большинство из них — посмертно. Эти люди стали символами мужества и самоотверженности, и их подвиги не будут забыты. В парке «Патриот» в память о погибших воинах заложены мечеть и церковь, также создана комиссия по увековечению подвигов жителей республики во время СВО.

Радий Хабиров сообщил, что участники спецоперации активно привлекаются к управлению в регионе. В Госсобрании уже есть депутаты из их числа и в администрации Главы РБ они работают, в этом году четыре ветерана будут баллотироваться в горсовет Уфы.

Руководитель республики рассказал о своих поездках на фронт, отметил скромность бойцов и добавил, что больше всего им сейчас нужны FPV-дроны, которые производятся в республике. Также Глава упомянул о необходимости укрепления безопасности в регионе из-за атак дронов и о создании мобильных огневых групп для защиты ключевых объектов.

Многонациональность и традиции

Радий Хабиров напомнил, что Башкирия — многонациональный регион, где мирно живут русские, башкиры, татары, чуваши и другие народы. Дважды в год здесь проходит День национального костюма, который показывает тягу людей к своим корням. По словам Главы, в «безумном мире» людям хочется на что-то опереться, и эта опора находится в традициях и этнографии.

Зубры — личный проект

Радий Хабиров с гордостью рассказал о проекте по разведению зубров. Стадо успешно размножается, уже есть пятеро телят, животные хорошо перенесли зиму. Он напомнил, что зубры исторически обитали в этих краях тысячи лет назад. Однако Глава республики предостерег от чрезмерного роста популяции, так как это может создать проблемы для сельского хозяйства.

«Если я сам себя спрошу: „Что ты хорошего сделал?“, я себе с улыбкой скажу: „Я зубров привез и развёл“», — отметил он.

Туризм и природа

Башкирия активно развивает туризм. Регион занимает пятое место в России по числу туристов в санаториях. Глава перечислил главные достопримечательности: природу – ущелья, леса, водопады, лечение, гастрономический туризм, прогулки по Уфе, посещение театров. В рамках нацпроекта строятся глэмпинги рядом с природными объектами, и в сезон все они заполнены.

Власти также работают над инфраструктурой: восстанавливают дороги и развивают придорожный сервис (заправки, кафе, молельные комнаты), чтобы путешественникам было комфортно.

Бренд региона — мёд

Башкирский мёд остается главным брендом. Однако пчеловодство сталкивается с угрозами: завозом чужих пчелиных семей из других регионов и использованием химии в сельском хозяйстве, поделился Радий Хабиров. Несмотря на это, производство мёда в регионе выросло примерно на 10%, обеспечивая около 10% всего российского производства.

Судьба памятника Салавату Юлаеву

Памятник находится в аварийном состоянии из-за сильной ржавчины — толщина металла местами всего 0,5 см, сообщил Глава. Рассматриваются два варианта: отреставрировать памятник, но тогда он простоит всего 20-30 лет, либо отлить точную копию из бронзы, а оригинал накрыть стеклянным саркофагом, создав вокруг музей.

«Нас, наверное, Всевышний оберегает. Если бы мы памятник не сняли, могла бы произойти беда. Он в таком полуразрушенном состоянии был, — отметил Глава. — Люди достаточно эмоционально воспринимают всё, связанное с ним. Нам пришлось много разъяснительной работы провести».

О будущем

Говоря о преемнике, Радий Хабиров сказал, что главным критерием для него являются человеческие качества: «чтобы человек был не злой, нормальный». Профессиональные навыки, по его мнению, можно приобрести с опытом. Сам он готов к любому решению президента РФ относительно своей дальнейшей карьеры.