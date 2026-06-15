Как в Башкирии борются с болезнями сердца

Глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в понедельник на оперативном совещании правительства доложил о результатах работы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, учитывая высокую долю заболеваемости и смертности от таких болезней.

По его словам, новый импульс развитию кардиослужбы дало открытие хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. За пять месяцев текущего года значительно увеличилось количество проведённых высокотехнологичных операций, в том числе редких. Также растёт число телемедицинских консультаций и дистанционных ЭКГ.

Кроме того, в республике работают специализированные центры по лечению хронической сердечной недостаточности, липидные центры (для коррекции липидного профиля и своевременной профилактики), а также 12 центров антикоагулянтной терапии, где ведётся персонифицированный учёт и контроль свёртываемости крови.

За неполные четыре года значительно вырос охват населённых пунктов выездной службой. Увеличилось количество пациентов, направленных в Республиканский кардиоцентр для специализированного обследования и высокотехнологичного лечения.

«Мы выстроили трёхуровневую систему кардиологической службы: от раннего выявления на первом и втором уровнях до сложных диагностических обследований и высокотехнологичных операций на третьем уровне, — отметил министр. — Это позволяет своевременно ставить на учёт, контролировать качество наблюдения через индивидуальный план диспансерного наблюдения и индивидуальный план льготного лекарственного обеспечения».

Ранее Глава Башкирии высказался о необходимости усиления профилактики середечно-сосудистых заболеваний.