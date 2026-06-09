Выездные бригады медиков приедут к жителям 6 районов Башкирии

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика — здоровый регион». И.о. министра здравоохранения республики Анатолий Можаев сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе о том, что с 8 по 12 июня «Поезда здоровья» приедут в населённые пункты Архангельского, Дуванского, Дюртюлинского, Буздякского, Стерлитамакского и Абзелиловского районов.

Всего с 13 апреля выездные бригады медиков побывали в 158 населённых пунктах, где провели свыше 72 тысяч осмотров и более 20 тысяч рентген-обследований.

Жители, у которых выявлены подозрения на онкологию, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, направлены на дополнительное обследования, отметил Анатолий Можаев.

Ранее санитарная авиация в Башкирии эвакуировала пять пациентов.