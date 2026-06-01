Санитарная авиация в Башкирии эвакуировала 5 пациентов

Санитарная авиация за неделю эвакуировала в Уфу из районов Башкирии 5 пациентов. Как сообщил на оперативном совещании правительства министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, большинство из пациентов доставлены в РКБ имени Куватова.
Два ребенка доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, отметил глава регионального минздрава.
Скорая медицинская помощь республики за неделю обслужила 19 639 вызовов. Доля вызовов с 20-минутным доездом составила 93,6 процента.
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